На грантовый конкурс проекта «Балтийское долголетие» в Калининградской области подано 190 заявок

В Калининградской области завершении прием документов на второй грантовый конкурс проекта «Балтийское долголетие». Всего поступило 190 заявок. Ранее в этом году уже поддержали 128 проектов. Об этом рассказали в министерстве социальной политики региона.

Для старшего поколения организуют бесплатные мастер-классы, спортивные, творческие занятия, экскурсии и другие активности.

В списке заявок есть прошлые участники и новые проекты. Эксперты межведомственной комиссии оценят каждый проект, а при распределении средств будут учитывать численность старшего поколения в каждом муниципалитете.

«Балтийское долголетие» реализуется в рамках национального проекта «Семья». В 2024 году финансирование проекта составляло 90 млн рублей, в 2026 году – 130 млн рублей.

Карту участника получили за 2,5 года более 33 тысяч жителей Калининградской области – это женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.