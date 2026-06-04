В Калининградской области выявили преступную группу, занимавшуюся обманом детей-сирот

В Калининградской области вскрыли деятельность ОПГ, которая занималась мошенничеством. Фигурантами уголовных дел стали трое местных жителей, сообщает пресс-служба регионального СК.

С 2022 по май 2026 года трое, действуя с соучастниками, подыскивали на территории региона лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предлагали им свои услуги в получении сертификата на приобретение жилья. В качестве заманухи выступал жилой дом в Гвардейском районе, принадлежащий сообщнице. Получив согласие на сделку по его покупке, злоумышленники обеспечивали условия для перевода выплат в качестве оплаты. Затем от имени покупателей заключали договор купли-продажи этого дома третьему лицу. Деньги потерпевшим не возвращали.

Известно минимум о трех жертвах. Ущерб бюджету превысил 5 млн рублей. Ущерб, причиненный потерпевшим – 5,6 млн рублей.

Следователи также выяснили, что в 2023 году один из потерпевших попытался связаться с преступниками и вернуть деньги. Тогда его похитили – силой затолкали в машину и вывезли на безлюдный участок, где угрожали и ему, и его дочери.

Двое обвиняемых арестованы. Одной фигурантке, частично признавшей вину, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ведется следствие.