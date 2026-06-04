Беспрозванных рассказал о 15 соглашениях, которые подпишут на экономическом форуме в Петербурге

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных находится в Санкт-Петербурге, 4 июня он работает на площадке международного экономического форума. Оттуда глава региона записал видеообращение, которое выложил в МАХ.

«Впереди подписание более 15 соглашений на сумму от 200 млрд рублей, много других международных встреч. Все на развитие нашего любимого региона», - прокомментировал он.

Петербургский международный экономический форум в 2026 году проходит с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге, на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».