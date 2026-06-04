Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2026 9:00

В марафон «Земля спорта», региональный этап которого пройдет в Светлогорске, включили битву беспилотников

В состязаниях участвуют более 600 человек
Александр КАТЕРУША

В программу нового сезона всероссийского марафона «Земля спорта», региональный этап которого пройдет 6 июня в Светлогорске, помимо традиционных ГТО, силового экстрима, семейной эстафеты, волейбола и футбола, войдет также битва беспилотников. Как рассказали в правительстве области, праздник создан Минсельхозом России, в Светлогорске он соберет более 600 участников, включая команды из 18 муниципалитетов.

Предусмотрены спортивные эстафеты среди агроклассов и студентов профильных колледжей и вузов, а также сельхозпредприятий. Также запланирована насыщенная культурная программа, фермерская ярмарка и развлечения для всей семьи.

Гостей и участников ждет новый ФОК в Светлогорске (ул. Яблоневая, 13) с 10:30 до 18:00 6 июня.