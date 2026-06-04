Калининградец, мечтавший заработать на бирже криптовалюты, лишился более 1 млн рублей

24-летний житель Калининграда стал жертвой мошенников при попытке заработать на криптовалютной бирже. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Известно, что молодой человек в течение двух месяцев общался в соцсетях и мессенджере с незнакомцем, который представился биржевым брокером и предложил высокий доход от купли-продажи крипты.

Обманутый парень послушно переводил деньги и в итоге отправил неизвестно куда более 1 млн рублей, основная часть которых была оформлена в кредит.

Когда вывести деньги не получилось, он обратился в полицию.

Заведено уголовное дело, мошенника ищут.