Калининградская область принимает Кубок России по пляжному волейболу

Третий этап Кубка России по пляжному волейболу проходит в четверг, 4 июня, в Зеленоградске. 16 лучших мужских и столько же женских пар сражаются за путевки в финальный раунд, сообщает пресс-служба областного минспорта.

У женщин будут блистать три дуэта калининградского «Локомотива». Мария Егорова и Мария Лазуренко, Елизавета Лудкова и Ксения Дабижа, Екатерина Храмцова и Анна Савельева.

В мужской сетке турнира фаворитами называют Олега Стояновского и ИльюЛешукова, представляющих «Факел» из Нового Уренгоя, Федора Саваева и Дмитрия Веретюка из клуба «Обнинск».

Матчи на кортах спорткомплекса «Янтарь» в Зеленоградске проходят ежедневно с 10:00 до 19:00.

4 июня – матчи группового этапа, 5 июня команды начнут игры на выбывание.

В субботу, 6 июня, определятся обладатели медалей. В 12:00 и 13:00 – поединки за бронзу, в 14:00 и 15:00 – за золото.