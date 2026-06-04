Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2026 10:45

Калининградские студенты стали призерами финала чемпионата «Профессионалы»

Наши ребята праздновали победу в Нижнем Новгороде
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: правительство Калининградской области.

В Нижнем Новгороде подведены итоги финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и ИТ. Представители Калининградской области стали призерами, сообщили в правительстве региона.

Данил Нагаев занял второе место в командном зачете в компетенции «Веб-технологии». Евгений Капизов – на третьем месте в командном зачете в компетенции «Разработка мобильных приложений». Оба представляли Западный филиал РАНХиГС.

Представитель Балтийского информационного техникума Дамир Англицкас занял второе место в командном зачете в компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности».

Леонид Ситников из бизнес-колледжа стал вторым в командном зачете в компетенции «Коллаборационный Дизайн».

С 2025 года победителям и призерам чемпионата «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий, а также их наставникам выплачиваются премии от 25 тысяч до 200 тысяч рублей в зависимости от занятого места на определенном этапе.