Названы редчайшие птицы Куршской косы, которым особенно угрожает человек

На Куршской косе судьба двух видов птиц вызывает сейчас особую обеспокоенность специалистов. Это галстучник и полевой конек. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда – Калининград» рассказала пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова.

«Галстучник вьет гнездо прямо на морском пляже. Даже не на авандюне, а вот прямо там, где мы с вами любим полежать в теплую погоду. И она занесена в Красную книгу Калининградской области именно потому, что ей все меньше и меньше места, где бы свить такое гнездо. Поэтому если стоит табличка «Нельзя идти, особо охраняемая заповедная зона», это не просто так стоит, а для того, чтобы галстучник, например, не исчез с территории национального парка, чтобы поддержать биоразнообразие», - рассказала гостья студии.

Ольга Большакова рассказала, что птичка полевой конек тоже редка. Она гнездится на открытых дюнах и весьма страдает от человека.

«Если мы начнем везде ходить, сходить с троп, с настилов, то он тоже исчезнет», - резюмировала руководитель пресс-службы парка.

Посетителей Куршской косы просят не нарушать правила и не заходить на территорию особо охраняемых заповедных зон.