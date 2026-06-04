В Калининграде из колодца вытащили мужчину и женщину

В Калининграде провели спасательную операцию – из колодца достали пьяную женщину и такого же пьяного мужчину. Об инциденте, который произошел вечером 3 июня, сообщает «Клопс» со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС Калининграда.

В колодец глубиной около 4 метров, частично заполненный водой, сначала угодила дама. Спасать ее сиганул муж и тоже застрял. Приятель, который был третьим, пытался помочь, но вниз лесть не рискнул, а вызвал спасателей.

Парочку достали на свет, медпомощь им не потребовалась.

Женщина уверяла, что полезла в колодец, чтобы спасти котенка. Животное в колодце, впрочем, так и не обнаружили.