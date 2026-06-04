Назван самый распространенный мусор на Куршской косе, это не пластиковые бутылки

Сигаретный окурок стал абсолютным лидером из общей массы мусора, который собирают на территории «Куршской косы» ежегодно. Измеряли в штуках, а не в килограммах. «Бычков» очень много, они обогнали даже пластиковые бутылки и коктейльные трубочки. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда – Калининград» рассказала пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова.

Отметим, окурки разлагаются до 15 лет и выделяют в воду токсины.

Еще одна беда нацпарка – влажные салфетки. Посетители их выбрасывают, а такие отходы живут намного дольше, чем бумага.

Друзья! Выбрасывайте мусор только в контейнеры. Берегите природу!