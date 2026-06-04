В Калининграде хотят запустить аналог столичной транспортной карты «Тройка»

На Петербургском международном экономическом форуме 4 июня заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Калининградской области и правительством Москвы в сфере транспорта. Документ подписали губернатор региона Алексей Беспрозванных и заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Стороны договорились о сотрудничестве в развитии парковочного пространства, интеллектуальной транспортной системы и систем мониторинга дорожного движения. Кроме этого, будет проработан вопрос о запуске в Калининграде и области московских билетных решений.

Точные сроки не называют.

Как сказал Максим Ликсутов, билетная система Москвы на базе «Тройки» уже успешно работает более чем в 34 регионах страны. Калининградская область – на очереди.