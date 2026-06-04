Москва поделится с Калининградом лучшими разработками в сфере транспортной безопасности

На площадке ПМЭФ-2026 заключили соглашение о сотрудничестве между правительством Калининградской области и правительством Москвы в сфере транспортной безопасности с использованием передовых цифровых технологий. Об этом рассказали 4 июня в пресс-службе регионального правительства.

Будет проработан вопрос о предоставлении региону специального программного обеспечения, информационных систем и других технологических решений, необходимых для повышения антитеррористической защищенности, обеспечения транспортной безопасности и администрирования правонарушений с использованием транспортных средств.

Решено на территории Калининградской области развивать систему видеонаблюдения и фото- и видеофиксации, использовать технологию распознавания лиц, чтобы усилить защищенность объектов транспортной инфраструктуры региона.

О важности обеспечить технологический суверенитет сказал Алексей Беспрозванных.

«По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы делимся с регионами России лучшими разработками в сфере транспорта на базе отечественных технологий. Система видеоаналитики «Сфера» помогает обнаруживать не только разыскиваемых преступников, но и пропавших людей. За все время ее работы удалось найти более 4,6 тыс. потерявшихся людей, в том числе – 561 ребенка», - прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.