На старом доме в Советске восстановили черепицу, защищающую мансардный этаж

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области..

В Советске на улице Школьной восстанавливают дом №9. Там восстановили черепицу, которая фактически была уложена на наружную стену здания. Как рассказали в Фонде капремонта, около 100 лет назад мансардный этаж порой располагали под небольшим углом и покрывали его керамической черепицей, так же, как и крышу.

На ремонтируемом доме, который является объектам культурного наследия, эта черепица была частично утрачена, но удалось найти аналог керамики, который совпал по профилю, цвету глазури и характерному блеску.