Дети из каждой третьей семьи в Калининграде проведут летние каникулы дома

В Калининграде в каждой третьей семье школьники проведут летние каникулы дома и никуда не поедут. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результаты свежего опроса родителей.

33% респондентов сказали, что их дети будут все три месяца каникул сидеть в городе. Еще 30% ответили, что школьники будут ездить на дачу или в деревню.

15% школьников поедут в оздоровительные или спортивные лагеря. 8% позволят себе в этом году отдых на побережье Черного моря.

Лишь 4% семей могут в этом году поехать за границу: в Турцию, Египет или Таиланд.

Дети из остальных семей будут посещать пришкольные лагеря, ездить по регионам России к родственникам или отдыхать в санатории.