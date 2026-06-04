Почетный гражданин Калининграда скончался на 104 году жизни

Фото: правительство Калининградской области.

Умер ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Калининграда и Черняховска Зия Салихович Салихов. Фронтовику было 103 года. О смерти ветерана сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

«Совсем недавно виделся с Зией Салиховичем. Поздравил с Днем героического штурма и взятия Кёнигсберга, в котором он принимал личное участие», - написал глава региона.

После Великой Отечественной войны фронтовик жил в Черняховске, восстанавливал разрушенный город. Больше 40 лет посвятил сфере ЖКХ.