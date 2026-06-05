В субботу изменится расписание «Ласточек» Светлогорск – Калининград

В субботу, 6 июня, расписание вечерней «Ласточки» Светлогорск – Калининград изменится. Связано это с проведением Дня города Светлогорска, сообщает пресс-служба КЖД.

Так, «Ласточка» отправится со станции Светлогорск-2 в 23:59 и прибудет на Южный вокзал в 1:00. В пути предусмотрены все остановки.

Всего в день проведения праздничных мероприятий на светлогорском направлении через Переславское будет курсировать 40 пригородных поездов.

Электропоезд, отправляющийся со станции Светлогорск-2 в 22:40, на один день будет отменен.