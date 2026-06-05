Калининградская область научит Кузбасс креативу

Встреча губернаторов Калининградской области и Кемеровской области состоялась 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Обсуждали межрегиональный проект «Культурный мост: Кузбасс – Балтика». По инициативе Алексея Беспрозванных и Ильи Середюка регионы обмениваются опытом в сфере искусства и креативных индустрий, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как на Октябрьском острове в Калининграде, так и в Кемерове создан культурно-образовательный кластер, уже построены и сданы в эксплуатацию: филиал Московской государственной академии хореографии с интернатом, Филиал «Сибирский» Центральной музыкальной школы - Академии исполнительского искусства с интернатом, общеобразовательная школа, Сибирский филиал РГИСИ с общежитием, Школа креативных индустрий, Фондохранилище с реставрационным центром, дом для преподавателей, артистов и специалистов Театра оперы и балета и сотрудников музеев.

Как сказал Алексей Беспрозванных, Калининградской области интересен опыт работы коллег и нам есть что рассказать.

«Мы можем поделиться тем, как развиваем наш остров Октябрьский, привлекаем специалистов из отрасли культуры для того, чтобы культурная жизнь была насыщенной и доступной для калининградцев и гостей нашего региона», – сказал губернатор.