Турнир по теннису памяти Волкова – 2026 в Калининграде стал одним из самых посещаемых в России

В Калининграде всю неделю проходит турнир-мемориал заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера по теннису Александра Волкова. Соревнуются мужчины и женщины. На турнир можно легко и бесплатно попасть в качестве зрителя – калининградцы возможностью пользуются. Об этом в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» 5 июня сказал организатор соревнований Андрей Левченко.

- У нас по вечерам, да и в течение дня очень много приходит людей, чего даже не наблюдается на многих других турнирах. Это не я говорю, а теннисисты-участники отмечают. А к нам приехали теннисисты из 17 регионов России. Это 60 участников. Они говорят, что турнир такой категории – один из самых посещаемых в России, - прокомментировал Андрей Левченко. – Интерес к теннису есть, зрители ходят.

Болельщиков приглашают на грунтовые корты «Балтики». Вход со стороны улицы Гостиной или с территории спортивного парка стадиона «Балтика». Также можно зайти со стороны улицы Д. Донского.

Трансляции соревнований обеспечивает Федерация тенниса России.