В Калининграде присяжные вынесли вердикт подозреваемому в убийстве ветерана Великой Отечественной

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Житель Гвардейского района признан виновным в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, совершенном в 2011 году. Таков вердикт присяжных заседателей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ночь на 25 января 2011 года мужчина и его знакомый убили 88-летнего ветерана Великой Отечественной войны, похитили из его квартиры 280 тыс. рублей и заслуженные медали с орденами.

На основании вердикта присяжных судом будет вынесен приговор.

Отметим, уголовное преследование соучастника преступления прекращено – фигурант умер.