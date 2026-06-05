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НовостиПроисшествия5 июня 2026 8:53

В Калининграде присяжные вынесли вердикт подозреваемому в убийстве ветерана Великой Отечественной

Преступление было совершено в 2011 году
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Житель Гвардейского района признан виновным в убийстве ветерана Великой Отечественной войны, совершенном в 2011 году. Таков вердикт присяжных заседателей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ночь на 25 января 2011 года мужчина и его знакомый убили 88-летнего ветерана Великой Отечественной войны, похитили из его квартиры 280 тыс. рублей и заслуженные медали с орденами.

На основании вердикта присяжных судом будет вынесен приговор.

Отметим, уголовное преследование соучастника преступления прекращено – фигурант умер.