Черняховск принимает фестиваль «Цветы России»

В Черняховске 5 июня стартует областной фестиваль цветов, четвертый по счету. О предстоящем празднике и конкурсе, в котором участвуют муниципалитеты региона, сообщает администрация Черняховска. Сегодня в программе конференция и концерт.

Гостей и желающих посмотреть на цветочные композиции ждут в парке Победы. Торжественное открытие фестиваля намечено на 12:00 в субботу, 6 июня. До 19:00 продлится работа площадок муниципалитетов Калининградской области, интерактивных площадок, «Улицы мастеров».

В 13:00 выступит Калининградский областной оркестр русских народных инструментов, после чего будет представлена концертная программа Калининградского театра эстрады и творческих коллективов муниципалитетов, в 17:00 выступит Калининградский областной симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств А. Фельдмана.

В 18:00 начнется концертная программа Дворца культуры железнодорожников из Калининграда.

В 19:00 выступит вокально-эстрадная шоу-группа «Слайд» из Калининграда.

В 19:30 – выступление вокальной группы «Кредо» из Черняховска, в 20:00 – кавер-группы «КТБ».

21:00 – водное лазерное шоу.

7 июня с 12:00 до 18:00 будут работать площадки с цветочными композициями из городов области.

В 14:00 стартует молодежный студенческий областной бал «Цветы России».

В 16:00 состоится церемония награждения и торжественное закрытие фестиваля «Цветы России».