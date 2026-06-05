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НовостиОбщество5 июня 2026 9:37

Беспрозванных поручил обеспечить качественной связью поселки Калининградской области

Задача – развивать инфраструктуру связи и расширять сеть волоконно-оптических линий связи даже в маленьких населенных пунктах
Александр КАТЕРУША

Обеспечить качественной связью даже малые поселки Калининградской области поручил губернатор Алексей Беспрозванных. Тему развития инфраструктуры связи и расширения сети волоконно-оптических линий связи обсудили на встрече губернатора с директором макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александром Логиновым.

Глава региона отметил важность обеспечения высокоскоростным и стабильным интернетом всех жителей области в кратчайшие сроки. На особом контроле населенные пункты на востоке и юге региона для повышения качества жизни и обеспечения доступа к современным цифровым ресурсам.