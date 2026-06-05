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НовостиОбщество5 июня 2026 10:09

До 12 лет лишения свободы грозит виновнику смертельного ДТП в Славском районе

20-летний парень сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области.

Завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП в Славском районе. Водителю грозит лишение свободы от 5 до 12 лет, сообщает пресс-служба областного УМВД.

20-летний житель региона 7 октября 2025 года вечером ехал за рулем «Ауди» по дороге Жилино – Тимирязево и сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть.

42-летний мужчина скончался на месте.

Водитель же с места происшествия скрылся, не оказав помощи пострадавшему и не вызвав скорую.

Уголовное дело уже в суде.