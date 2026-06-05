В Калининграде пенсионерка отдала курьеру мошенников более 1,9 млн рублей, думая, что спасает деньги

В Калининграде 74-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые позвонили ей и запугали. О случившемся рассказали в областном УМВД.

Известно, что с женщиной связались через мессенджер. Злоумышленник представился сотрудником силовых структур и сообщил о том, что с ее банковских счетов якобы производятся переводы в пользу иностранного государства, за что ей может грозить уголовная ответственность.

Дальше жертве почему-то предложили «спасти» деньги и предать их курьеру для какой-то «криминалистической экспертизы». Пенсионерка обналичила более 1,9 млн рублей, которые копила многие годы, и передала их курьеру во дворе своего дома.

Мошенников ищут.