Девять управленцев из Калининградской области вышли в финал конкурса «Лидеры России. Команда»

Фото: пресс-служба конкурса.

В финал конкурса «Лидеры России. Команда» вышли 280 сильнейших управленческих команд страны, в их числе оказались сразу девять управленцев из Калининградской области. Об этом сообщает 5 июня пресс-служба конкурса.

В числе наших лидеров – шесть управленцев в категории «Управленческие команды организаций», два участника категории «Сборные управленческие команды» и один – в составе своего коллектива представляет категорию «Управленческие команды корпораций». Это представители транспортной сферы и дорожного хозяйства, здравоохранения и медицины, промышленности. Всего же на участие в шестом сезоне конкурса «Лидеры России» было подано 622 заявки от жителей Калининградской области.

Как отметил гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, в финал шестого сезона вышли 1400 управленцев, именно они и были объединены в команды.

Финальные мероприятия конкурса «Лидеры России. Команда» пройдут 9-13 июня в Мастерской управления «Сенеж». Итоги подведут 4 июня.