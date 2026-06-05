В некоторых районах Калининградской области 5 июня ждут град

Калининградскую область накрыла непогода. Обещанная гроза уже в Железнодорожном и движется на северо-восток региона. В ближайшие три часа ожидаются ливневые дожди, грозы, при грозе порывы ветра 12-17 метров в секунду. Об этом сообщает областное МЧС.

Как отмечают в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области», особенно готовиться стоит жителям Багратионовского, Гвардейского, Черняховского, Гусевского, Озерского, Нестеровского, Полесского, Славского, Правдинского, Краснознаменского, Неманского районов. Там днем и вечером есть риск выпадения большого количества осадков, локальных подтоплений, шквалов до 18 м/с и выпадения града диаметром до 1-2 сантиметров. Не исключены даже смерчи.

Куда спокойнее должно быть в Калининграде или, например, в Зеленоградском районе.

«Электроактивность на востоке области высокая – зафиксировано уже более сотни разрядов молний. А вот на западе области гроз нет и их вероятность сегодня там низкая», - говорят синоптики.