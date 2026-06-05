В Калининградской области построят завод по производству упаковки

В Калининградской области планируют построить завод по производству бумажной упаковки. Соглашение о сотрудничестве правительства региона с OSQ International – калининградским предприятием крупнейшего производителя пищевой крафт-упаковки в России и СНГ OSQ Group – губернатор Алексей Беспрозванных подписал на площадке ПМЭФ-2026.

Отмечается, что новое предприятие расширит возможности уже действующей в регионе площадки. Известно, что новый проект предполагает создание производства полного цикла – от сырья до готовой продукции. Сотрудничать планируют с местными предприятиями пищевой промышленности.

- Рассчитываем на успешную реализацию нового инвестпроекта, а в перспективе – создание в Калининградской области высокотехнологичного упаковочного кластера, конкурентного благодаря внедрению инновационных и экологически безопасных решений, – сказал Алексей Беспрозванных.