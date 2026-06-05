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НовостиПроисшествия5 июня 2026 11:47

Жительница Гусева похитила 300 тысяч рублей у знакомого, пока тот спал

27-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела
Александр КАТЕРУША

В Гусеве 40-летний местный житель остался без денег – их украла его приятельница, пока он спал. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Удалось выяснить, что в гости к горожанину пришла его 27-летняя знакомая. Вечер перерос в хмельное застолье. Когда хозяин квартиры уснул, гостья, зная пароль от его мобильного телефона и приложения банка, перевела на свой счет 300 тысяч.

Обнаружить и изъять полицейские смогли 218 тысяч рублей, остальные деньги женщина потратила – погасила долги.

Заведено уголовное дело.