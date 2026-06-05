Калининградская область вошла в топ-5 регионов по числу бронирований посуточных квартир летом

Калининградская область вошла в топ-5 регионов по числу бронирований летом. Речь идет не об отелях, а о посуточной аренде квартир, сообщает сервис «Авито Путешествия». В лидерах тут не только Калининград, но и Краснодарский край, Ленинградская и Московская области, а также Крым.

Туристы планируют отпуск заранее и активно занимаются бронированием жилья – в среднем за 103 дня для квартир и за 107 дней для загородных домов.

В Калининградской области в среднем жилье снимают на 7 дней для 3 человек за 5,2 тыс. рублей за ночь.

А вот дома выбирают для больших компаний – в среднем снимают на 6 человек на 5 дней. Особняки обходятся в 9,7 тыс. рублей в сутки.