Стало известно, как будет выглядеть библиотека кампуса «Кантиана» в Калининграде, фишкой которой станут башни и стеклянный купол

. Фото: БФУ им. И. Канта.

Библиотеку строящегося неокампуса «Кантиана» БФУ им. И. Канта в Калининграде называют сердцем амбициозного проекта. Это будет не просто место с книгами, а многофункциональный культурно-просветительский комплекс. Здесь можно будет проводить встречи и лекции, тут же будет организовано новое музейное пространство. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Комплекс в здании Высшей школы философии, истории и социальных наук займет три этажа и будет накрыт стеклянным куполом – его построят уже этим летом.

Предполагается оборудование двух читальных залов, цифровых сервисов и общественных пространств. Книги же расположат частично на полках в виде огромных башен – их будет четыре.

В университете говорят, что книжный фонд библиотеки насчитывает 330 тысяч томов в бумажном виде и практически не ограничен в цифровых ресурсах.

Комплекс смогут посещать не только студенты и работники вуза, но и интересующиеся жители Калининграда. Доступны будут экскурсии, лекции.