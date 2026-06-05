В производство лекарств в Калининградской области вложат 1 млрд рублей

. Фото: правительство Калининградской области.

Соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроекта стоимостью в миллиард рублей подписали на ПМЭФ-2026 губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и генеральный директор АО «Отисифарм Про» Татьяна Рогулева. В планах серьезно увеличить производственные мощности калининградского фармпредприятия, сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам главы региона, инвестпроект укрепит самообеспеченность Калининградской области важными лекарственными препаратами, в том числе включенными в перечень жизненно необходимых. А штат специалистов увеличится с 500 до 545.

Завод «Отисифарм Про» открылся в 2023 году на территории индустриального парка «Храброво», предприятие является резидентом ОЭЗ. Производственные мощности – до 320 миллионов упаковок различных лекарственных препаратов в год.