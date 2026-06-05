Зеленоградск попал в новый выпуск шоу о путешествиях «Кто куда»

. Фото: пресс-служба ТНТ..

В Зеленоградске сняли эпизод трэвел-игры «Кто куда». Ведущие шоу – Лео Канделаки и Анжелика Стубайло – продолжают исследовать города России, выполняя задания друг друга. На этот раз Лео попал в город на Балтике: прогулялся по Курортному проспекту, где пообщался с котошефом и погладил всех котиков.

Как сообщает пресс-служба канала ТНТ, также ведущий попробовал себя в роли кондитера и изготовил карамель. А еще побывал на Куршской косе, где принял участие в рейде и лично поймал трех правонарушителей.

Выпуск «Кто куда» из Зеленоградска покажут в эту субботу, 6 июня, в 10:30 на ТНТ.