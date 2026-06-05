В Калининграде в субботу перекроют улицы для проведения велогонки

. Фото: администрация Калининграда.

В Калининграде в субботу, 6 июня, ограничат движение на нескольких улицах для проведения V Всероссийской массовой велосипедной гонки. Об этом напоминает городская администрация.

С 11:00 до 14:00 будет закрыто движение транспорта:

- на набережной Парадной – на участке от подъёма на 2-ю эстакаду до дома № 27, корп. 2, по Солнечному бульвару;

- на 2-й эстакаде – от улицы Дзержинского до спуска на Аллею Чемпионов;

- на Аллее Чемпионов – на участке от улицы Генерала Павлова до второй кольцевой развязки;

- на Солнечном бульваре – на участке от дома № 25 до дома № 27.

Общественный транспорт пустят временно в объезд.

Так, автобус № 39 пойдет по улице 9 Апреля, Московскому проспекту (без заезда на Октябрьский остров) и далее – согласно существующей схеме движения. В обратном направлении – по тому же маршруту.

Автобусные маршруты № 9, 92 и 94 пустят по улице Дзержинского, улице Багратиона, Ленинскому проспекту, улице Шевченко, улице 9 Апреля и далее – согласно существующим схемам движения. В обратном направлении движение будет осуществляться по привычным схемам.