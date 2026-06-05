Калининградская область вошла в топ-10 регионов по уровню развития рынка газомоторного топлива

. Фото: правительство Калининградской области.

Потребление природного газа в 2025 году в Калининградской области увеличилось на 113% по сравнению с 2024-м. Так область попала в топ-10 регионов по уровню развития рынка газомоторного топлива. Об этом стало известно на Петербургском международном экономическом форуме, где и представили рейтинг.

Как отметил губернатор Алексей Беспрозванных, у жителей востребован метан как экономичный и чистый вид топлива, а важнейшим стимулом выступают региональные меры поддержки.

В 2025 году в Калининграде начала работать новая АГНКС, которая повысила доступность метана для потребителей, снизила нагрузку на инфраструктуру и создала условия для дальнейшего расширения парка газомоторной техники.

Тогда же один из операторов такси в регионе перевел на газомоторное топливо более 100 машин.

Всего же в регионе в 2025 году переоборудовали на метан свыше 200 автомобилей.