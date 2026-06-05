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НовостиОбщество5 июня 2026 14:33

В Железнодорожных воротах Калининграда пройдет фестиваль с бесплатными лекциями

Гостей ждет организация «Хранители руин»
Александр КАТЕРУША
Фото: Сергей Привалов, "Хранители руин".

Фото: Сергей Привалов, "Хранители руин".

В Калининграде 6-7 июня пройдет фестиваль «Тепло», который предполагает не только проведение ярмарки, но и проведение бесплатных лекций. Об этом говорится на страничке волонтерской организации «Хранители руин».

Лекции пройдут и в субботу, и в воскресенье. Посетителям расскажут о феномене детских «войнушек», солдатиках и особенностях исторической реконструкции, об истории готической кирхи в поселке Ушаково, о предметах старого быта, фарфоре и архитектуре нашего города 1920–1930-х годов, а также о животных, которым помогают люди.

Вход на лекции свободный. Подробная программа и спикеры – здесь.