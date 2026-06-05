Калининградцев приглашают на субботник в орденский замок в Немане

В субботу, 6 июня, в замке Рагнит в Немане проведут субботник, на который собирают волонтеров, готовых поработать во благо сохранения исторического наследия.

Как рассказали организаторы мероприятия, основные направления предстоящих работ – сбор битого кирпича, помощь в мощении двора и приведение территории замка в порядок.

С собой советуют взять воду и небольшой перекус, а также удобную одежду и перчатки.

Ворота замка для волонтеров откроются завтра в 11:00. Вход свободный.

Рагнит – орденский замок постройки XIV-XV веков.