Стало известно, почему в пятницу в центре Калининграда было так много полицейских

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области.

В Калининграде на площади Победы в пятницу, 5 июня, собралось много сотрудников полиции, прибыла спецтехника, подтянулись зрители. Так в центре города отмечали 308-ю годовщину со дня образования российской полиции. Об «особой атмосфере», которая царит сегодня в Калининграде, рассказали в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

В рамках акции «Один день с полицией России» состоялся показ специальной автомобильной и мототехники, выступили кинологи со служебными собаками, прошел концерт оркестра УМВД.

Работали интерактивные площадки, а горожане смогли пообщаться с сотрудниками МВД и задать интересующие вопросы.