У Рыбной деревни двигают трамвайные остановки

. Фото: администрация Калининграда.

В Калининграде на улице Октябрьской временно сдвинут трамвайные остановки для обустройства четырех новых остановочных павильонов и строительства платформ с площадками для пассажиров. О работах, которые стартуют 9 июня, рассказали в городской администрации.

«Остановки трамваев № 3 и 5 «Рыбная деревня» и «Набережная Ветеранов» направлением из центра будут сдвинуты на 30-40 метров по ходу движения с установкой временных знаков», - рассказали в мэрии города.

Пассажиров просят учитывать эту информацию.

Контрактом также предусмотрено устройство двух платформ на остановке «Универсам «Московский» на Московском проспекте и двух платформ на остановке «Областная филармония» на ул. Багратиона.

Работы планируют завершить к 17 сентября.

Это необходимо для установки новых павильонов

В Калининграде на улице Октябрьской временно сдвинут трамвайные остановки для обустройства четырех новых остановочных павильонов и строительства платформ с площадками для пассажиров. О работах, которые стартуют 9 июня, рассказали в городской администрации.

«Остановки трамваев №3 и 5 «Рыбная деревня» и «Набережная Ветеранов» направлением из центра будут сдвинуты на 30-40 метров по ходу движения с установкой временных знаков», - рассказали в мэрии города.

Пассажиров просят учитывать эту информацию.

Контрактом также предусмотрено устройство двух платформ на остановке «Универсам «Московский» на Московском проспекте и двух платформ на остановке «Областная филармония» на ул. Багратиона.

Работы планируют завершить к 17 сентября.