В калининградских поликлиниках поставят стойки с искусственным интеллектом

. Фото: правительство Калининградской области.

Доступность медицины и других сфер в Калининградской области улучшат цифровые решения Сбера. Соглашение о сотрудничестве в области применения ИИ, цифровой трансформации и устойчивого развития 5 июня подписали на ПМЭФ–2026 губернатор Алексей Беспрозванных и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Известно, что в здравоохранении региона заработают цифровые сервисы, которые сделают диагностику доступнее, а работу поликлиник – эффективнее. Например, протестируют умные медицинские стойки с искусственным интеллектом, которые могут за несколько секунд проанализировать базовые параметры здоровья человека, включая артериальное давление, индекс массы тела, уровень холестерина, а также помогут записаться на диспансеризацию. В детских поликлиниках поставят умные видеокамеры для дистанционной диагностики состояния лор-органов и кожных покровов.

Как сказал Герман Греф, соглашение с Калининградской областью – это про помощь человеку: «Чтобы пациент получал диагноз без недель ожидания. Чтобы пассажир не тратил часы на дорогу из-за неудобного транспорта. Чтобы предприниматель занимался развитием своего дела, а не бюрократией».

В регионе в транспорте, на спортивных объектах и в коммунальной инфраструктуре области начнут внедрять автоматизированные системы. Также новые цифровые решения можно использовать в охране окружающей среды для снижения негативного воздействия на природу и поддержки экологических проектов.