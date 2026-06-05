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НовостиОбщество5 июня 2026 16:31

В День города в Светлогорске выступит Виктор Салтыков

Начало концерта намечено на 22:00
Александр КАТЕРУША

В Светлогорске в субботу, 6 июня, отметят День города – в рамках программы мероприятий, посвященных 80-летию Калининградской области. Как сообщает Фестивльная дирекция, одним из центральных событий вечерней программы станет концерт Виктора Салтыкова. Выступление артиста начнется в 22:00.

Главная сцена разместится на площади у «Янтарь Холла». В 13:00 состоится официальное открытие праздника, а с 13:40 начнутся выступления лучших артистов города и области.

В течение дня выступит Ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменного Балтийского флота, Детский театр эстрады Анны Гринь, гитарист Валерий Чакон, творческие коллективы Светлогорска, группы «Вереск», «Пломбир», «Септима», «РЭД», «Танцы плюс», Мария Белорусская и группа «Громче».

Закроет праздник лазерное шоу в 22:55.