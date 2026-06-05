Названо место Калининградской области в рейтинге регионов по вовлечению памятников в экономику

Калининградская область в рейтинге Агентства стратегических инициатив по вовлечению памятников в экономический оборот заняла 8 место, уступив таким крупным субъектам РФ, как Санкт-Петербург, Татарстан и Москва. Об этом сообщили на ПМЭФ 5 июня.

Калининград улучшил прошлогоднюю позицию на 1 балл.

В числе регионов, которые очень эффективно используют объекты культурного наследия, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко назвал такие как Ярославская область, Липецкая область, Нижегородская область, Арзамас, Дивеево, Дербент.

Министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова подтвердила интерес бизнеса к возрождению памятников в регионе. В рамках программы вовлечения ОКН в экономику поддержку на общую сумму 4 миллиарда рублей получили 18 проектов: средневековые замки, исторические здания и форты.