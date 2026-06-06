В Пионерском задержали серийного похитителя элитного алкоголя

Вор предпочитал исключительно дорогие сорта. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сразу три уголовных дела по статье «Кража» возбуждено в отношении 26-летнего жителя города Пионерский.

Произошло это после того как в местное отделение полиции обратился представитель сетевого магазина и сообщил, что из торгового заведения похитили дорогостоящего алкоголя на 20 тысяч рублей. Участковые уполномоченные провели опрос возможных свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, и установили подозреваемого. Оказавшись перед лицом закона, пионерец запираться не стал, признавшись, что дважды наведывался за добычей в пресловутый магазин, украденное спиртное продавал с привлекательной скидкой, а вырученные от этой нехитрой коммерческой операции деньги тратил на себя, любимого.

- Дальнейшая проверка показала, что задержанный причастен к еще одной краже, - добавили в пресс-службе областного УМВД России. - Из магазина бытовой и цифровой техники, расположенного в Центральном районе Калининграда, он похитил мобильный телефон.

Вор любит троицу.