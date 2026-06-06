В Калининградской области не допущено лесных пожаров

Главное - не допустить, чтобы огонь перекинулся с травы на деревья. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Региональное минприроды получило законный повод для гордости: за время действия особого противопожарного режима, который официально завершился 30 мая, не было зафиксировано ни одного лесного пожара.

- Одним из ключевых факторов успешного сдерживания огня стала круглосуточная работа по выявлению термоточек с помощью спутникового мониторинга, - пояснили в ведомстве. - С начала года на территории области было зафиксировано 712 таких мест - преимущественно палы сухой травы - общей площадью свыше 58 га. Из них 36 представляли непосредственную угрозу лесному фонду, но благодаря оперативной реакции лесопожарных подразделений оказались своевременно ликвидированы в течение суток с момента обнаружения.

Напомним: в настоящее время в лесах Калининградской области установлен II класс (малая степень) пожарной опасности. Несмотря на стабилизацию обстановки, наземное патрулирование лесного фонда продолжается в непрерывном режиме.