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НовостиСпорт6 июня 2026 9:52

По Калининградской области поедет «Красная машина»

Развитие хоккея в самом западном регионе РФ намерен курировать Роман Ротенберг
Игорь ОРЕХОВ
Алексей Беспрозванных (слева) и Роман Ротенберг.

Алексей Беспрозванных (слева) и Роман Ротенберг.

Фото: правительство Калининградской области.

Сегодня в Калининградской области хоккеем на постоянной основе занимаются около 3 тысяч человек, но скоро местных хоккеистов может стать заметно больше.

На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Алексей Беспрозванных подписал соглашение о партнерстве с основателем детско-юношеской академии «Красная Машина Юниор», первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом.

В ближайшей перспективе – создание у нас филиала юниорской «Красной машины». Бренд и в целом намерен курировать развитие детско-юношеского, а также массового хоккея в регионе. Кроме того, возможна реализация совместных социальных проектов в области спорта.