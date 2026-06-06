Полноценный купальный сезон на калининградском взморье наступит в конце июня

Пока в Балтийском море можно разве что ножки помочить. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики из группы «Погода и метеоявления в Калининградской области» подтвердили негативный прогноз относительно открытия купального сезона в регионе. По мнению специалистов, на его полноценное открытие можно не рассчитывать как минимум до середины июня.

За две последних недели температура воды в Балтийском море поднялась только на два-три градуса по Цельсию и сейчас составляет около +13...+14°С у побережья (только в районе Балтийской косы чуть больше - +15...+16°С). С учетом того, что погода в ближайшей перспективе останется умеренной, комфортно плескаться в волнах Балтики можно будет лишь ближе к концу первого месяца лета. Да и то если не случится существенных похолоданий, а они у нас – дело нередкое.