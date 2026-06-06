Под Калининградом прошел чемпионат по военному многоборью

Быстрее! Дальше! Сильнее! Фото: пресс-служба Балтфлота.

Прошедший в Балтийске чемпионат Балтийского флота по военному многоборью собрал 137 участников. Соединения и воинские части представляли 12 сборных команд. В программу соревнований входили упражнения на перекладине (подтягивание или подъем с переворотом), бег на дистанции 60, 100, 1000 метров и 3000 метров, а также прохождение единой полосы препятствий.

В итоге чемпионами стали спортсмены из смешанного вертолетного полка морской авиации флота. «Серебро» досталось представителям берегового ракетного соединения, третье место – у военнослужащих отдельного морского инженерного полка флота.

- Личное первенство выиграл старший матрос Моисеев из соединения морской пехоты, - добавили в пресс-службе Балтфлота, второе место занял еще один морпех - старший лейтенант Краюшкин, третьим стал капитан Васильев из смешанного вертолетного полка морской авиации.