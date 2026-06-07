Чем запомнится визит патриарха Кирилла в Калининград

Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Продолжается программа официального визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Калининград. Вчера Святейший провел всенощное бдение в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы. Также он встретился с губернатором Алексеем Беспрозванных, возглавил собрание духовенства Калининградской митрополии.

В воскресенье, 7 июня, в 10:00 в этом храме он возглавит божественную литургию.

В 12:30 патриарх совершит освящение памятника святому князю Владимиру на Соборной площади в Калининграде. Монумент установили накануне.