Калининград примет Всероссийский День молодежи 2026

Стартовала регистрация на фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи – его готовится принять Калининград уже 27 июня. В этом году мероприятия посвятят 80-летию Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, концепция Дня молодежи в Калининграде – «Мечта.Гордость.Единство». Площадкой проведения станет спортивный парк Ростех Арены на острове.

В тематических интерактивных зонах фестиваля представят возможности и достижения сфер образования, науки, технологий, творчества, предпринимательства.

В день фестиваля выступят артисты, блогеры, предприниматели. Для участников проведут открытые встречи, пригласят на предприятия, в мастерские и на сельскохозяйственные угодья, проведут экскурсии по любимым местам в родном городе.

Регистрация на мероприятие – через чат-бот в МАХ. Программа – на сайте деньмолодежи.рф.