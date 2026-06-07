В Светлогорске отгремел День города

. Фото: правительство Калининградской области.

В субботу, 6 июня, отгремел День города Светлогорска. Прошло праздничное шествие, следом проехали ретроавтомобили. Также состоялся концерт, ярмарка народного творчества, спектакль, лазерное шоу.

Губернатор Алексей Беспрозванных побывал на празднике, поздравил жителей и гостей курорта. Глава региона отметил особенную атмосферу Светлогорска. Сам город, по его словам, с каждым годом город становится все более благоустроенным, привлекательным и востребованным для жизни, отдыха, культуры и спорта.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства,

Алексей Беспрозванных вместе с главой администрации Светлогорского округа Владимиром Бондаренко навестили Валентину Михайловну Горных, которой в начале сентября исполнится 100 лет. Ветерану становления нашей области вручили юбилейную медаль «80 лет Калининградской области».

Уже на сцене губернатор наградил почетных граждан Светлогорска и района: Наталью Лаушкину, Вячеслава Тихонова, Мухамметали Беркимбаева Татьяну Щербакову, Дарью Ямщикову, Бориса Беляевского, Ольгу Величко, Людмилу Жигунову, Светлану Морозову, Людмилу Родькину и Ирину Филимоненко. Звания «Почетный гражданин Светлогорского городского округа» удостоена была Анна Лемехова, которая работает в школе Светлогорска много лет.

А муниципалитету он передал орден «За заслуги перед Калининградской областью».