Стало известно, о чем говорили губернатор Алексей Беспрозванных и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Калининграде

. Фото: правительство Калининградской области.

Встреча губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом прошла накануне, 6 июня, в первый день рабочего визита главы РПЦ в регион. Стороны обсудили вопросы развития церковной жизни в самом западном регионе России, роль духовенства и прихожан в укреплении нравственных ценностей, а также вклад Калининградской митрополии в поддержку участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что патриарх высоко оценил состояние православия в Калининградской области и признался, что очень любит наш регион.

Губернатор вручил гостю юбилейную медаль, выпущенную к 80-летию Калининградской области.