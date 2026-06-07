Патриарх Кирилл освятил памятник князю Владимиру в Калининграде

. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининграде на площади перед Кафедральным собором Христа Спасителя 7 июня прошла церемония освящения нового памятника святому князю Владимиру.

Чин освящения совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после Божественной литургии, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В торжественных мероприятиях принял участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, а глава РПЦ, выступая, сказал о важности 80-летия области для всей страны.

Монумент, ставший подарком Святейшего Патриарха Кирилла жителям региона в честь 80-летия области, изготовлен из бронзы. Проект установки памятника был одобрен Советом по культуре при губернаторе Калининградской области в апреле 2026 года. Высота фигуры князя Владимира составляет 8,7 метра, гранитного постамента – 2,8 метра. Автором скульптуры выступил член Союза архитекторов России Кирилл Чижов.